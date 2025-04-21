WTA 1000. Мадрид. Одиночний розряд, г рунт. Кваліфікація

Хлое Паке (Франція, WTA № 124) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 103) – 1:2 (6:2, 3:6, 0:6)

Українська тенісистка раптово відмовилася від участі у турнірі в Мадриді – відома причина

Українська тенісистка Юлія Стародубцева з перемоги розпочала боротьбу за потрапляння до основної сітки престижного турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У першому матчі 25-річна уродженка Каховки дотисла представницю Франції Хлое Паке.

Це була дебютна зустріч суперниць, яка тривала 2 години й 4 хвилини. У першому сеті українка віддала одразу три свої подачі й поступилася з рахунком 6:2. У другій партії Юлія з брейком перемогла 6:3, а в третій – буквально знищила суперницю (6:0).

У фіналі кваліфікації Стародубцева зустрінеться зі ще однією французькою тенісисткою Ельзою Жакемо (WTA № 143).

Нагадаємо, в основній сітці престижного турніру, який відбудеться з 22 квітня по 4 травня, боротимуться три українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська (Ангеліна Калініна знялась зі змагань у зв'язку з хворобою). Окрім Стародубцевої через сито кваліфікації намагається пробитися в основу і Дарія Снігур.

Остапенко перемогла на турнірі в Штутгарті, розбивши у фіналі першу ракетку світу – все починалось з українки