WTA 1000 Монреаль (Канада). Перше коло

Ван Юфань (Китай, WTA № 145) – Юрія Стародубцева (Україна, WTA № 73) – 1:2 (7:6, 4:6, 4:6)

Світоліна отримала суперницю у другому колі супертурніру в Монреалі – "темна конячка" з країни-окупанта

У понеділок, 28 липня, першою з українок на турнірі в Монреалі стартувала Юлія Стародубцева. Її опоненткою стала китаянка Ван Юфань. Це була друга зустріч суперниць – рахунок 2:0 на користь Юлії. Поєдинок тривав 3 години 26 хвилин.

Перший сет пройшов у запеклій боротьбі – китаянка вела, а українка наздоганяла. Наприкінці партії Юлії вдалось перехопити ініціативу, однак Юфань зуміла перевести гру у тай-брейк, де змогла вирвати перемогу.

У другому сеті Юлія сходу взяла два гейми, але суперниця зуміла зрівняти і вирватись вперед. Стародубцева, однак, не опустила рук і довела свій рівень, зробивши рахунок 1:1. Все вирішувалось у третій партії, де сильнішою була українка.

Стародубцева за матч 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 8 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 4 помилки на подачі та 6 брейків.

У другому раунді Юлія зустрінеться з 21-ю сіяною Магдаленою Френх (Польща, WTA № 25).

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