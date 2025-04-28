Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночний розряд, 1/8 фіналу

Мірра Андрєєва ("нейтральна") – Юлія Стародубцева (Україна) – 2:0 (6:1, 6:4)

Суперницею Стародубцевої стала Мірра Андрєєва, яка в цьому році вже виграла тисячники у Дубаї та Індіан-Веллсі та наразі є сьомою ракеткою світу.

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Гра тривала 1 годину 35 хвилин. Попри непоганий старт Стародубцевої (мала три брейк-пойнти на стартовій подачі суперниці), реалізувати їх не вдалось, в підсумку програвши з рахунком 1:6. У другому сеті Юлія створила більше проблем тенісистці з боліт, однак перемогти не змогла, – 4:6.

Додамо, що Стародубцева та Андрєєва раніше не зустрічались. У наступному раунді на "нейтральну" тенісистку очікує четверта ракетка світу – американка Коко Гофф. Для українки цей турнір все одно можна записати в актив: вона вперше в сезоні здобула перемогу в основній сітці турніру рівня WTA. Причому виграла одразу три матчі, а до цього ще два – у кваліфікації.

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