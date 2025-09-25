WTA 1000. Пекін (КНР). Хард. Перше коло

Айла Томляновіч (Австралія, WTA № 94) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 86) – 2:0 (7:6 (7:1 на тай-брейку, 6:2)

Стартовий сет гри був напрочуд конкурентним, проте австралійка все ж змогла здобути перемогу на тай-брейку. Однак у другій партії Стародубцевій не вдалося зачепитися за перемогу. Томляновіч швидко виграла брейк та в підсумку здобула перемогу в сеті з рахунком 6:2.

Матч тривав 2 години та 7 хвилин. За гру українка виконала 1 подачу навиліт, припустилася 2 подвійних помилок та програла 5 своїх подач. У наступному раунді турніру Айла Томляновіч зіграє з п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою.

Після поразки у Пекіні Стародубцева продовжила свою програшну серію до п'яти матчів. Востаннє українка вигравала матч ще на турнірі в Монреалі у липні.

