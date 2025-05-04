Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №99) зіграє у відборі на турнір WTA 1000 в столиці Італії.

Після прикрої поразки в 1/8 фіналу WTA 1000 у Мадриді Юлія Стародубцева відправиться на наступний турнір цієї серії в Римі.

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В столиці Італії українка позмагається у кваліфікаційному матчі з польською тенісисткою Майєю Хваліньскою, яка посідає 125-е місце в рейтингу WTA.

Якщо Стародубцева пройде свою суперницю, на неї очікуватиме переможниця пари Марія Саккарі (Греція, WTA №82) – Хлоя Паке (Франція, WTA №124).

Перший матч українки на турнірі в Римі відбудеться вже 5 травня о 11:00 за київським часом.

Додамо, що в минулому матчі Юлія Стародубцева поступилася "нейтральній" Міррі Андєєвій і не змогла пробитись у чвертьфінал разом із Мартою Костюк та Еліною Світоліною.

Julia #Starodubtseva będzie rywalką Mai #Chwalinska w meczu pierwszej rundy eliminacji @InteBNLdItalia. W drugiej finałowej rundzie kwalifikacji Polka może się spotkać z Marią #Sakkari lub Chloe Paquet.

Pewnymi udziału w rywalizacji pań są Iga Świątek, Magdalena #Fręch oraz Magda… pic.twitter.com/lvml5kbKlT — Pasjonat Sportu (@PasjonatSportu1) May 4, 2025

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