Стародубцева відправилась на турнір WTA 1000 в Римі – українка дізналася імена потенційних суперниць
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №99) зіграє у відборі на турнір WTA 1000 в столиці Італії.
Після прикрої поразки в 1/8 фіналу WTA 1000 у Мадриді Юлія Стародубцева відправиться на наступний турнір цієї серії в Римі.
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В столиці Італії українка позмагається у кваліфікаційному матчі з польською тенісисткою Майєю Хваліньскою, яка посідає 125-е місце в рейтингу WTA.
Якщо Стародубцева пройде свою суперницю, на неї очікуватиме переможниця пари Марія Саккарі (Греція, WTA №82) – Хлоя Паке (Франція, WTA №124).
Перший матч українки на турнірі в Римі відбудеться вже 5 травня о 11:00 за київським часом.
Додамо, що в минулому матчі Юлія Стародубцева поступилася "нейтральній" Міррі Андєєвій і не змогла пробитись у чвертьфінал разом із Мартою Костюк та Еліною Світоліною.
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