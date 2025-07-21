WTA 500, Вашингтон (США), хард, кваліфікація, фінал

Алана Сміт (США, WTA № 346) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 72) – 2:6, 0:6

Стародубцева здолала канадку в дводенному матчі та вийшла до фіналу кваліфікації турніру в Вашингтоні

Стародубцева у неділю, 20 липня, дограла дводенний матч проти Ребекки Маріно з Канади, який був відкладений через дощ. Юлія перемогла у ньому у двох сетах – 6:4, 7:5. За декілька годин після цього українка знову вийшла на корт – тепер проти американки Алани Сміт у фіналі кваліфікації.

Зустріч зі Сміт стала для Стародубцевої легкою прогулянкою – вона переграла суперницю у двох сетах за 63 хвилини. Представниця США потішила себе виграшем лише двох геймів у першій партії, а у другій – отримали від українки "баранку".

Стародубцева вшосте цього року успішно пройшла кваліфікацію на змаганнях рівня Туру (Юлія двічі потрапляла до основи у статусі "лакі лузера").

У першому колі основної сітки турніру у Вашингтоні на Стародубцеву чекає зустріч з п'ятою сіяною Магдаленою Френх з Польщі. Гра відбудеться в ніч на вівторок, 22 липня.

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