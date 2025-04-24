WTA 1000. Мадрид. Одиночний розряд. Грунт. 1/32 фіналу.

Юлія Стародубцева (Україна) – Елізабетта Коччаретто – 2:0 (7:6, 6:4)

Суперницею Стародубцевої мала бути чеська тенісистка Кароліна Мухова (12-та ракетка світу) – її в останню мить замінила "лакі-лузер" Елізабетта Коччаретто. Однак, це не завадило українці перемогти.

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Матч тривав два сети, хоча перший вийшов напруженим. Юлія лише в самому кінці першого змогла вирвати перемогу 7:6. Другий сет також не був в "одні ворота", однак і тут Стародубцева одержала верх (6:4). За гру українка не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Коччаретто теж не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Варто додати, що в 1/16 фіналу турніру на Стародубцеву чекає зустріч проти росіянки Людмили Самсонової, яка займає 18 сходинку світового рейтингу.

Чотири українки отримали суперниць у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді – одразу дві опонентки з топ-5