Українка Юлія Стародубцева зустрічалася у відборі до турніру WTA 1000 в Римі з Майєю Хвалінською.

WTA 1000, Рим (Італія), ґрунт, кваліфікація

Майя Хвалінська (Польща, WTA №124) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA №80) – 2:1 (6:7, 7:5, 6:1)

Стародубцева відправилась на турнір WTA 1000 в Римі – українка дізналася імена потенційних суперниць

Юлія Стародубцева не змогла здолати в матчі відбору польську тенісистку Майю Хвалінську.

Початок першого сету українка провалила, програвши три гейми поспіль. Але потім Стародубцева зібралась і змогла повернутись у боротьбу за перемогу в партії. Справа дійшла до тай-брейку і там вже кращою стала українська тенісистка – 8:6.

Друга партія розпочалась дзеркально: українка повела 3:0, але втратила свою перевагу. Стародубцева дозволила польській тенісистці не тільки зрівняти рахунок, а й забрати сет на свою користь – 7:5 за Хвалінською..

На третю партію сил в українки геть не лишилося. Польська тенісистка на куражі забрала вирішальний сет з рахунком 6:1. Матч тривав 3 години 18 хвилин.

В наступному етапі турніру Хвалінська зустрінеться з переможницею пари Марія Саккарі – Хлоя Паке. Для Стародубцевої це друга поразка поспіль після фіаско проти "нейтральної" Андєєвої.

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