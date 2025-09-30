Юлія Стародубцева зустрічалася з Далмою Галфі на старті турніру в китайському Сучжоу. Звіт про гру та результат матчу – в цій новині "Футбол 24+".

WTA 125, Сучжоу (Китай), хард, жінки, 1/16 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна, WTA №86) – Далма Галфі (Угорщина, WTA №97) – 2:6, 2:6

Юлія Стародубцева продовжує свою невдалу серію. В матчі за вихід в 1/8 фіналу турніру WTA 125 українка програла угорці Далмі Галфі у двох сетах.

Наша тенісистка невдало розпочала перший сет і в підсумку програла його з рахунком 2:6. У другій партії в Стародубцевої не було права на помилку, але і там вона зазнала поразки з аналогічним рахунком.

Це вже шоста поразка поспіль для Юлії. Через такі невдалі результати в останні тижні українка здала чимало позицій в рейтингу WTA.

Далма Галфі у 1/8 фіналу зустрінеться з уродженкою Росії Юлією Путінцевою (Казахстан, WTA № 63).

