WTA 500, Вашингтон, хард, 1/16 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна, WTA №74) – Магдалена Френх (Польща, WTA №24) – 0:2 (2:6; 4:6)

Стародубцевій після успішної кваліфікації вже на старті основної сітки випала непроста суперниця – друга ракетка Польщі. Два роки тому тенісистки перетинались на харді Сан-Дієго, і тоді Френх святкувала впевнену перемогу 2:0.

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На жаль, історія повторилась. Френх швидко зробила два брейки і забрал перший сет з рахунком 6:2. По перерві Стародубцева "горіла" 0:4, скоротила відставання до мінімуму, але все ж була змушена миритися з поразкою в матчі, який тривав понад півтори години. Юлія не подавала навиліт, допустила чотири подвійні помилки, натомість у суперниці 3 ейси і лише одна подвійна. За свій виступ у Вашингтоні Стародубцева заробила 13 585 доларів призових і 26 рейтингових очок.

Нагадаємо, сьогодні на турнірі стартує інша українка Марта Костюк. Її суперницею стане британка Емма Радукану.