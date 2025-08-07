Стало відомо, з ким зіграє Юлія Стародубева (WTA №73) у першому колі тисячника в Цинцинатті (США).

У стартовому раунді турніру Стародубцева зустрінеться француженкою Леолією Жанжан, яка посідає 98-му сходинку у світовому рейтингу, повідомляє WTA. У відборі до турніру Жанжан пройшла Керол Чжао (Канада, WTA № 219) – 6:1, 4:6, 6:3 та Ребеку Масарову (Швейцарія, WTA № 104) – 6:3, 6:4.

Раніше Стародубцева та Жанжан грали між собою лише один раз, у лютому 2025 року Юлія поступилася француженці у кваліфікації змагань WTA 500 в Меріді з рахунком 1:6, 4:6. Матч між тенісистками відбудеться 8 серпня. Переможниця гри в наступному раунді зіграє проти фіналістки Вімблдону-2025 Аманди Анісімової, яка є п'ятою сіяною змагагнь.

Нагадаємо, що крім Стародубцевої, в Цинциннаті виступатимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська, які розпочнуть виступи з 1/32 фіналу.

