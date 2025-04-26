Українська тенісистка Юлія Стародубцева продемонструвала всьому світу, що таке "боротися до кінця".

WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночний розряд, 1/16 фіналу

Людмила Самсонова (Росія, WTA № 20) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 99) – 6:2, 6:7, 0:6

Світоліна здивувала головним завданням на тисячнику в Мадриді – попереду дуель з 11-ю ракеткою світу

Це була перша зустріч суперниць, яка тривала 2 години 34 хвилини. Перший сет був за Самсоновою – українка спромоглась взяти лише два гейми. Та вже у наступній партії Стародубцева показала зуби і йшла ніздря в ніздрю з росіянкою. Юлія поступалася 1:3 із брейком, а в 11-му геймі зуміла відіграти чотири приховані матчболи.

Отримавши моральну перевагу від врятованого сету Стародубцева у третій партій ефектно знищила суперницю, здобувши право поборотися за вихід у чвертьфінал іспанського Мастерса.

Наступною опоненткою Юлії буде ще одна росіянка Мірра Андрєєва (WTA № 7), яка, як і Самсонова, виступає у "нейтральному" статусі.

Костюк дотиснула чемпіонку US Open і вийшла на росіянку – до 1/16 фіналу в Мадриді пробились три українки