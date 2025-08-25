Юлія Стародубцева та Анна Блінкова провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 68) – Анна Блінкова (WTA № 80) – 3:6, 1:6

147-та ракетка світу відправила додому сіяну "нейтралку" з Росії – перша сенсація на US Open-2025

Стародубцева вийшла на корти американського мейджора в основній сітці вдруге в кар'єрі та вдруге програла. 1/32 фіналу турніру залишається для Юлії на замку.

Блінкова помітно переважала українку і за 1 годину 29 хвилин завдала їй поразки у двох сетах. Стародубцева змогла взяти лише чотири гейми.

У першому сеті Юлія програла чотири гейми на своїй подачі, але зробила два брейки. У другій партії Стародубцева віддала суперниці два своїх гейми, а брейками взагалі не відповіла.

Блінкова в 1/32 фіналу US Open-2025 зустрінеться з американкою Джессікою Пегулою (WTA № 4).

