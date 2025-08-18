Українська тенісистка Юлія Стародубцева поступилася Енн Лі в 1/16 фіналу турніру в Клівленді. Результат матчу та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 250, Клівленд (США), хард, 1/16 фіналу

Юлія Стародубцева (WTA № 63, Україна) – Енн Лі (WTA № 64, США) – 0:2 (5:7, 3:6)

Юлія Стародубцева не змогла пробитися в 1/8 фіналу турніру в Клівленді, поступившись Енн Лі. Господарка турніру переграла українку у двох сетах. Гра тривала 1 годину 53 хвилини.

У стартовому сеті справа ледь не дійшла до тай-брейку, але американка змогла дотиснути Стародубцеву на її подачі – 7:5. У другій партії Лі вже з більш комфортним рахунком закрила матч – 6:3.

В наступному раунді Енн Лі зустрінеться зі своєю співвітчизницею – Івою Йовіч, яка посідає 88 місце в рейтингу WTA.

