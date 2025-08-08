WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/64 фіналу

Леолія Жанжан (Франція, WTA № 95) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 63) – 7:5, 1:6, 6:4

Стародубцева добре розпочала матч та мала перевагу 4:1 за геймами у першому сеті, однак усе розгубила та програла партію. Українка реваншувалася у другому сеті, впевнено вигравши його 6:1. У вирішальній партії Юлія вийшла вперед 3:0, проте Жанжан змогла нав'язати боротьбу та в підсумку здобути перемогу – 6:4.

За матч Юлія Стародубцева не подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Леолія Жанжан виконала 6 ейсів та 6 брейків, а також припустилася 5 помилок на подачі.

Матч тривав 3 години та 4 хвилини. Це була друга зустріч тенісисток, рахунок протистоянь – 2:0 на користь Жанжан. У наступному раунді француженка зіграє проти Аманди Анісімової (США, WTA № 8).

