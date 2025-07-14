"Старички вже йдуть": Дюбуа готується викинути Ф'юрі з боксу після перемоги над Усиком
14 липня 19:26 - Читати іншою мовою
Британський важковаговик Даніель Дюбуа переконаний, що на місце Ф'юрі. Усика і Джошуа мають приходити нові боксери.
"Бій з Ф'юрі? Звичайно, мені це цікаво після перемоги над Усиком. Мені здається, у надважкої ваги зараз хороше майбутнє.
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Я – нова ера суперважкої ваги. Старички вже йдуть, а нові боксери поступово займають їхнє місце. Настав мій час, я – свіжість надважкої ваги, я – молодий лев, – цитує Дюбуа Sky Sports.
Нагадаємо, матч-реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, в Лондоні на стадіоні Вемблі. У першій дуелі українець нокаутував британця у дев'ятому раунді.
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