Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу визначили, які дуети будуть разом виступати на турнірі у 2025 році.

Карлос Алькарас дізнався ім'я своєї партнерки у міксті / EFE

На офіційному сайті US Open опублікували список 14 із 16 пар, які візьмуть участь в US Open-2025 у змішаному розряді.

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Пари за рейтингом:

Емма Наварро (США) та Яннік Сіннер (Італія);

Паула Бадоса (Іспанія) та Джек Дрейпер (Велика Британія);

Іга Свьонтек (Польща) та Каспер Рууд (Норвегія);

Олена Рибакіна (Казахстан) та Тейлор Фрітц (США);

Аманда Анісімова (США) та Хольгер Руне (Данія);

Белінда Бенчіч (Швейцарія) та Александр Звєрєв (Німеччина);

Джессіка Пегула та Томмі Пол (США);

Мірра Андрєєва та Даніїл Медведєв (нейтральні).

Пари за вайлд-кард:

Емма Радукану (Велика Британія) та Карлос Алькарас (Іспанія);

Медісон Кіз та Френсіс Тіафо (США);

Ольга Даниловіч та Новак Джоковіч (Сербія);

Тейлор Таунсенд та Бен Шелтон (США);

Сара Еррані та Андреа Вавассорі (Італія);

Вінус Вільямс та Райлі Опелка (США).

З цих пар можна виділити дует Емми Радукану та Карлоса Алькараса, яким ЗМІ приписували роман, а також повернення легендарної 45-річної тенісистки Віннус Вільямс на турніри Грендслему.

Нагадаємо, що US Open-2025 традиційно стартує наприкінці серпня.

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