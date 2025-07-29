Стали відомі пари на US Open-2025 у міксті: Алькарас зіграє зі своєю "коханкою", повернення Віннус Вільямс
Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу визначили, які дуети будуть разом виступати на турнірі у 2025 році.
На офіційному сайті US Open опублікували список 14 із 16 пар, які візьмуть участь в US Open-2025 у змішаному розряді.
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Пари за рейтингом:
Емма Наварро (США) та Яннік Сіннер (Італія);
Паула Бадоса (Іспанія) та Джек Дрейпер (Велика Британія);
Іга Свьонтек (Польща) та Каспер Рууд (Норвегія);
Олена Рибакіна (Казахстан) та Тейлор Фрітц (США);
Аманда Анісімова (США) та Хольгер Руне (Данія);
Белінда Бенчіч (Швейцарія) та Александр Звєрєв (Німеччина);
Джессіка Пегула та Томмі Пол (США);
Мірра Андрєєва та Даніїл Медведєв (нейтральні).
Пари за вайлд-кард:
Емма Радукану (Велика Британія) та Карлос Алькарас (Іспанія);
Медісон Кіз та Френсіс Тіафо (США);
Ольга Даниловіч та Новак Джоковіч (Сербія);
Тейлор Таунсенд та Бен Шелтон (США);
Сара Еррані та Андреа Вавассорі (Італія);
Вінус Вільямс та Райлі Опелка (США).
З цих пар можна виділити дует Емми Радукану та Карлоса Алькараса, яким ЗМІ приписували роман, а також повернення легендарної 45-річної тенісистки Віннус Вільямс на турніри Грендслему.
Нагадаємо, що US Open-2025 традиційно стартує наприкінці серпня.
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