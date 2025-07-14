Загальний призовий фонд реваншу між об'єднаним чемпіоном суперважкого дивізіону Олександром Усиком і володарем пояса IBF Даніелем Дюбуа складе 203,5 мільйона доларів, стверджує портал Menaceboxing.

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Усик заробить за поєдинок 132,28 мільйона доларів, а Дюбуа отримає 71,22 мільйона доларів.

Для обох боксерів це будуть рекордні в кар'єрі призові. Українець Усик отримає значно більше, ніж було в епічних поєдинках із Тайсоном Ф'юрі. Нагадаємо, за перший бій українець отримав 45 мільйонів, а за другий – 114 мільйонів доларів.

Дюбуа, згідно з неофіційними даними, за свій останній поєдинок проти Ентоні Джошуа отримав 13 мільйонів доларів. Нинішній гонорар Даніеля буде практично таким же, як був у Ф'юрі в реванші з Усиком, коли він отримав 75 мільйонів доларів.

Як відомо, реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні Вемблі.

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