US Open-2025, хард, жінки, півфінали

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Джессіка Пегула (США, WTA № 4) – 4:6, 6:3, 6:4

Наомі Осака (Японія, WTA № 24) – Аманда Анісімова (США, WTA № 9) – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6

Зустріч між Соболенко та Пегулою стала повторенням фіналу US Open-2024. Тоді перемогла Соболенко. Отже, Пегула вийшла на матч із сильним бажанням взяти реванш. Свій настрій американка втілила у виграш першого сету. У другій партії "нейтралка", яка очолює світовий рейтинг, потужно повернулася до гри – повела 3:0, а далі спокійно загальний рахунок зрівняла.

У вирішальному сеті боротьба розпочалась з брейка у виконанні Соболенко. Цього їй виявилося досить, щоб перемогти у партії та у зустрічі, яка тривала 2 години 7 хвилин.

Пегула не змогла взяти у Соболенко реванш за поразку у 2024 році. Загалом Джессіка програла Аріні ввосьме у десятому очному протистоянні.

У іншому півфіналі Осака та Анісімова влаштували справжню зарубу. Два перших сети дійшли до тай-брейків – спочатку перемогла японка, а потім американка. Долю третього сету вирішив четвертий гейм, у якому Анісімова забрала подачу суперниці, а далі вийшла вперед 4:1. Зустріч тривала 2 години 58 хвилин.

Аманда Анісімова зіграє у фіналі другого поспіль мейджора. Нагадаємо, у липні вона поступилась Ізі Свьонтек (0:6, 0:6) у вирішальному матчі Вімблдону.

