ФБУ оголосила п'ятірку найкращих баскетболістів чемпіонату України в сезоні 2024/24. В топ потрапили одразу два чемпіони з Дніпра і лише один віце-чемпіон – Павло Буренко з Київ-Баскета.

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Павло Буренко (Київ-Баскет, 30 матчів) — 17.3 очка, 4.2 передачі, 3.3 підбирання (РЕ 12.0)

Михайло Бублик (Кривбас, 30 матчів) — 19.8 очка, 4.3 підбирання, 2.9 передачі (РЕ 15.0)

Володимир Конєв (Дніпро, 33 матчі) — 11.6 очка, 5.8 підбирання, 4.2 передачі (РЕ 16.0)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро, 35 матчів) — 16.1 очка, 6.4 підбирання, 2.9 передачі (РЕ 19.0)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи, 34 матчі) — 14.2 очка, 7.7 підбирання, 3.1 передачі (РЕ 19.0)

Також пізніше Федерація баскетболу назвала другу п'ятірку:

Андрій Хохоник (Запоріжжя, 29 матчів) — 12.1 очка, 8.6 передачі, 4.7 підбирання (РЕ 16.0)

Сі Джей Вільямсон (Рівне, 15 матчів) — 18.5 очка, 6.6 підбирання, 2.5 передачі, 2.1 перехоплення (РЕ 22.0)

Денис Клевзуник (Київ-Баскет, 36 матчів) — 14.7 очка, 7.1 підбирання, 1.3 передачі (РЕ 15.0)

Даніїл Сипало (Дніпро, 35 матчів) — 9.5 очка, 6.5 підбирання, 1.7 передачі, 1.3 блок-шота (РЕ 14.0)

Максим Сандул (Київ-Баскет, 35 матчів) — 8.6 очка, 11.6 підбирання, 2.2 передачі (РЕ 18.0)

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