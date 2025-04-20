Український боксер Віталій Стальченко переміг Ділана Раїча в поєдинку 1/16 фіналу Гран-прі WBC у Саудівській Аравії.

Віталій Стальченко (10-0, 6 КО) оформив свою десяту перемогу в професійному боксі, перемігши по очкам Ділана Раїча (0-1).

Україна втратила ще двох боксерів на Гран-прі WBC – провал після "хет-трику" на початку дня

Боснійський боксер важив на 35 кілограмів більше за українця, але не зміг подолати його і здобути перемогу в 1/16 фіналу Гран-прі WBC у Саудівській Аравії. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу Стальченку: 57-52, 56-53, 56-53.

В 1/8 турніру Стальченко зустрінеться з іншим українцем Цотне Рогавою, який у попередньому етапі нокаутував Льюїса Кларка.

Додамо, що Стальченко та Рогава – не єдині українці, які пройшли в 1/8 фіналу Гран-прі WBC. Також туди потрапили Максим Молодан, Данило Лозан, Петро Фролов та Дмитро Рибалка у своїх вагових категоріях.

Гвоздик достроково завершив поєдинок, нокаутувавши американця у 3-му раунді – відео ефектного камбеку українця