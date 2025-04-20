Стальченко переміг боснійського супертяжа, вийшовши до 1/8 Гран-прі WBC з боксу – там його чекає ще один українець
Український боксер Віталій Стальченко переміг Ділана Раїча в поєдинку 1/16 фіналу Гран-прі WBC у Саудівській Аравії.
Віталій Стальченко (10-0, 6 КО) оформив свою десяту перемогу в професійному боксі, перемігши по очкам Ділана Раїча (0-1).
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Боснійський боксер важив на 35 кілограмів більше за українця, але не зміг подолати його і здобути перемогу в 1/16 фіналу Гран-прі WBC у Саудівській Аравії. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу Стальченку: 57-52, 56-53, 56-53.
В 1/8 турніру Стальченко зустрінеться з іншим українцем Цотне Рогавою, який у попередньому етапі нокаутував Льюїса Кларка.
Додамо, що Стальченко та Рогава – не єдині українці, які пройшли в 1/8 фіналу Гран-прі WBC. Також туди потрапили Максим Молодан, Данило Лозан, Петро Фролов та Дмитро Рибалка у своїх вагових категоріях.
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