Коко Гофф гарантувала собі участь у WTA Finals поточного сезону.

Американська тенісистка Коко Гофф (WTA № 3) на супертурнірі серії WTA 1000, який проходить у Пекіні (Китай), стала учасницею чвертьфіналу, перегравши у трьох сетах Белінду Бенчіч зі Швейцарії (4:6, 7:6 (7:4), 6:2).

Американка Гофф позбулася одного з тренерів напередодні домашнього US Open

Вихід до 1/4 фіналу на китайському "тисячнику" забезпечив Гофф місце на Підсумковому турнірі WTA 2025 року. Коко четвертий рік поспіль візьме участь у WTA Finals та захищатиме чемпіонський титул.

Раніше Підсумковий турнір WTA поточного сезону гарантували собі Аріна Соболенко та Іга Свьонтек.

Коко Гофф цього сезону виграла Ролан Гаррос, зіграла у фіналах турнірів WTA 1000 у Мадриді та Римі, а у складі збірної США перемогла у командному United Cup.

WTA Finals 2025 відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) з 1-го по 8-ме листопада.

