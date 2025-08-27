Діамантова ліга-2025, стрибки з жердиною, жінки, фінал

1. Кеті Мун (США) – 4,82 м

2. Санді Морріс (США) – 4,75 м

3. Емілі Гроув (США) – 4,75 м

Українка вперше за 3 роки перемогла на міжнародному старті у стрибках із жердиною

У стартовий протокол фінального етапу Діамантової ліги зі стрибків з жердиною серед жінок, який відбувся у Цюриху, увійшли сім спортсменок. Зокрема, олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Кеті Мун та дві її землячки Емілі Гроув та Санді Морріс. Саме представниці США і розіграли між собою місця у призовій трійці.

Головна боротьба за перемогу розпочалася з висоти 4,82 метра. Мун з першої спроби її взяла, Морріс першу спробу виконала невдало, але перенесла висоту. Гроув зійшла з дистанції та здобула бронзу.

Планку на 4,89 метра не підкорили ані Мун, ані Морріс. Кеті далі спробувала злетіти на 4,90 метра, але невдало. Втім, це не завадило саме їй виграти головний "діамант" змагань.

