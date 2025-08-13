Скандальний бос UFC Дана Вайт заявив, що організує у 2026 році бій в Білому Домі на прохання Дональда Трампа.

Нещодавно Дональд Трамп пообіцяв провести бій на території Білого Дому. Одіозний президент UFC Дана Вайт підтвердив, що це найімовірніше станеться на 250-ту річницю незалежності Сполучених Штатів Америки – 4 липня 2026 року.

Легенда НХЛ розніс майбутню зустріч Трампа і Путіна: "Президент США хоче віддати РФ частину країни"

"Бій UFC в Білому Домі точно відбудеться. Коли президент Трамп мені зателефонував і попросив це зробити, він сказав: "Я хочу, щоб Іванка (донька Трампа, – прим.) була в центрі цієї події".

Тож Іванка Трамп звернулася до мене, і ми з нею почали обговорювати можливості, де і коли це буде організовано", – цитує заяву Вайта BBC.

Додамо, що одним із найбільш зацікавлених бійців у цьому поєдинку є ірландець Конор Макгрегор, який в березні відвідував Білий Дім, щоб обговорити з Трампом можливість бою в Білому Домі.

Американець знищив бійця з Грузії в головному бою UFC on ESPN 72 – ВІДЕО