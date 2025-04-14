Стабільність Світоліної, Костюк та Ястремської, українка впала на 12 позицій – оновлений рейтинг WTA
Українські тенісистки дізнались свої позиції у світовій жіночій кваліфікації.
Жіноча асоціація тенісу WTA оновила свої рейтинги. Оскільки минулого тижня проходили матчі Кубка Біллі Джин Кінг, то турнірів рівня WTA не було, а тому в топ-50 ніяких змін не відбулось.
Світоліна встановила рекорд України, який тримався понад 20 років
Серед українок відзначимо, що Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна зберегли свої позиції. У другій сотні відзначимо, що на одну позицію піднялась Дар'я Снігур, а от Анастасія Соболєва впала аж на 12 позицій, опустившись на 216 сходинку.
Топ-10 оновленого рейтингу WTA:
1. (1). Аріна Сабалєнка (Росія) – 10541 очк.
2. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7470.
3. (3) Джессіка Пегула (США) – 6101.
4. (4). Коко Гофф (США) – 6063.
5. (5). Медісон Кіз (США) – 4999.
6. (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4843.
7. (7). Мірра Андрєєва (Росія) – 4775.
8. (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4243.
9. (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821.
10. (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808.
Українки в оновленому рейтингу WTA:
18 (18). Еліна Світоліна (Україна) – 2180.
25 (25). Марта Костюк (Україна) – 1805.
46 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1229.
65 (68). Ангеліна Калініна (Україна) – 956.
103 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 711.
139 (140). Дар'я Снігур (Україна) – 536.
216 (204). Анастасія Соболєва (Україна) – 331.
Ястремська розгромила 125-ту ракетку світу та вперше у кар'єрі кваліфікувалась в основну стадію WTA 500