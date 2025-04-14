Жіноча асоціація тенісу WTA оновила свої рейтинги. Оскільки минулого тижня проходили матчі Кубка Біллі Джин Кінг, то турнірів рівня WTA не було, а тому в топ-50 ніяких змін не відбулось.

Світоліна встановила рекорд України, який тримався понад 20 років

Серед українок відзначимо, що Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна зберегли свої позиції. У другій сотні відзначимо, що на одну позицію піднялась Дар'я Снігур, а от Анастасія Соболєва впала аж на 12 позицій, опустившись на 216 сходинку.

Топ-10 оновленого рейтингу WTA:

1. (1). Аріна Сабалєнка (Росія) – 10541 очк.

2. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7470.

3. (3) Джессіка Пегула (США) – 6101.

4. (4). Коко Гофф (США) – 6063.

5. (5). Медісон Кіз (США) – 4999.

6. (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4843.

7. (7). Мірра Андрєєва (Росія) – 4775.

8. (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4243.

9. (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821.

10. (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808.

Українки в оновленому рейтингу WTA:

18 (18). Еліна Світоліна (Україна) – 2180.

25 (25). Марта Костюк (Україна) – 1805.

46 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1229.

65 (68). Ангеліна Калініна (Україна) – 956.

103 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 711.

139 (140). Дар'я Снігур (Україна) – 536.

216 (204). Анастасія Соболєва (Україна) – 331.

Ястремська розгромила 125-ту ракетку світу та вперше у кар'єрі кваліфікувалась в основну стадію WTA 500