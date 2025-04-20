Збірна Сполучених Штатів Америки зіграла в фіналі жіночого ЧС-2025 з хокею проти команди Канади.

Чемпіонат світу 2025 року. Жінки

США – Канада – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Шайби: Харві, Мерфі, Хайнс, Джанеке – Сердачни, Гардінер, Фільє

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Жіноча збірна США з хокею здобула перемогу в фінальному матчі ЧС-2025 проти команди Канади. В принциповому матчі, до якого підлили олії в вогонь нещодавні випади президента США Дональда Трампа в бік Канади, все вирішилось в овертаймі.

Канадська збірна двічі відігрувалась по ходу поєдинку: спочатку з 0:2, а потім з 2:3, але все ж таки пропустила вирішальну шайбу в овертаймі. Переможний гол на рахунку Джанеке.

Це лише друга перемога американок над канадками за останні 5 фіналів чемпіонату світу. У 2024 році збірна Канади перемогла в овертаймі з рахунком 6:5.

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