Призерка ЧС-2023 у бігу на 1500 м Дірібе Велтеджі може пропустити світову першість через апеляцію Всесвітнього антидопінгового агентства (AIU).

Антидопінговий комітет Ефіопії виправдав Велтеджі 27 серпня у порушення пункту 2.3 правил організації – не здача або відмова від здачі проби на допінг.

Всесвітнє антидопінгове агентство 8 вересня вирішило оскаржити рішення Антидопінгового комітету Ефіопії у Спортивному арбітражному суді (CAS), повідомляється в прес-релізі організації.

Варто додати, що всесвітнє антидопінгове агентство попросило тимчасово відсторонити чинну срібну призерку ЧС у бігу на час винесення рішення щодо апеляції. Рішення CAS щодо справи Велтеджі очікується до суботи, 13 вересня, коли вона має стартувати у кваліфікації бігу на 1500 м серед жінок.

На світовій першості у 2023 році ефіопка здобула дебютну для себе срібну медаль змагань, поступившись лише триразовій олімпійській чемпіонці Фейт Кіп'єгон. Чемпіонат світу з легкої атлетики у 2025 році прийматиме японський Токіо. Змагання відбудуться з 13 по 21 вересня.

