"Джарелл Міллер багато говорить про мене, але, сподіваюся, він уже оплатив свій похорон. Я не бавлюся з ним. Якби я побачив його сьогодні, то відразу б відлупцював його. Я ні з ким не граю. Деонтей Вайлдер повернувся повністю, і всі поважатимуть його ім'я.

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Спочатку мені потрібно розібратися з Тайрелом Херндоном. Це просто моє повернення. Я знову йду за всіма поясами у хевівейті", – цитує Вайлдера TMZ.

Додамо, що кар'єра 39-річного американця явно йде на спад. Вайлдер програв два поспіль поєдинки і 4 з 5 останніх. Пік "Бронзового бомбардувальника" припав на 2015 – 2020 роки, коли він утримував пояс чемпіона WBC.