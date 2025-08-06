Еліна Світоліна стала жертвою хейтерської атаки в інтернеті після того, як вилетіла з тисячника в Монреалі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася в Instagram божевільними повідомленнями від горе-букмекерів після її вильоту з турніру WTA 1000 в Канаді.

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Хейтери й просто хворі люди масово залишили на сторінці українки різноманітні образи, прокльони та навіть погрози. Так чоловіка Еліни, Гаеля Монфіса, вони назвали "мавпою", а окремі збоченці дійшли до того, що почали згадувати звірства росіян проти мирного населення України, зокрема дітей.

"Сподіваюсь, росіяни вб'ють всіх українців", – написав один із хейтерів.

"Росіяни ґвалтують українських дітей, ха-ха", – залишив повідомлення ще один анонімний покидьок.

Еліна не стала мовчати та емоційно відповіла в сторіс:

"Усім букмекерам, які розлютились через мою поразку: я в першу чергу мама, а вже потім спортсменка. Те, як ви розмовляєте з жінками, а тим більше з матерями – це ганебно. Вашим мамам було б огидно, якби вони побачили те, що ви пишете".

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