"Переможе Даніель Дюбуа, тому що я підтримую британців. Мені подобається Даніель. Напевно, це впливає на мою оцінку, але я думаю про міць цієї людини, і є багато дебатів про той удар по корпусу в першому бою. Я дивився бій із Джаредом Андерсоном у США одразу після поєдинку Усика і Дюбуа. І там були удари нижче пояса безліч разів, навіть нижче, ніж той удар.

Дюбуа виступив із зухвалою погрозою на адресу Усика перед реваншем: "Мені не терпиться"

За буквою закону – так, це нижче пупка. Але загалом я впевнений, що в нього є міць і в нього гарний хід після чудових перемог проти Джошуа, Хрговіча і Міллера. Він може зробити це, і він зробить це для Великої Британії. Оберімо варіант із нокаутом через удар по корпусу. Зроби це для мене, Даніелю!" – поділився Фішер в інтерв'ю talkSport.

Нагадаємо, реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня в Лондоні. У серпні 2023 року перший поєдинок боксерів завершився достроковою перемогою українця в дев'ятому раунді.

Непереможний український боксер повернувся після трирічної паузи – лише 2 раунди, аби відправити суперника в нокаут