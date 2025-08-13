20-річний британський боксер Мозес Ітаума (12-0 10 КО) заявив, що зараз повністю зосереджений на підготовці до поєдинку з Ділліаном Вайтом, а в майбутньому хотів би розділити ринг з Олександром Усиком.

"Я думаю, це станеться. Джозеф Паркер і Агіт Кабаєл справді заслуговують на можливість битися за чемпіонські пояси. Однак сьогодні отримуєш не те, на що заслуговуєш, а те, за що боровся.

Якщо я зможу перемогти Ділліана Вайта в хорошому стилі (а я вже посідаю перше місце в рейтингу WBO), то відчуваю, що буду в змозі битися з Усиком", – цитує Ітаума Sky Sports.

У Великій Британії Мозеса Ітаума вважають спадкоємцем колишнього чемпіона світу в надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі, який, як відомо, пішов на пенсію після двох поспіль поразок від Усика у 2024 році.

Бій Ітаума з Вайтом відбудеться 16 серпня в Саудівській Аравії.

