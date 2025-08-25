Британський боксер Мозес Ітаума має намір наприкінці цього року повернутися на ринг.

Френк Воррен, промоутер непереможеного британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), заявив про те, що є відразу декілька варіантів майбутнього бою для його перспективного клієнта.

У пріоритеті має місце поєдинок із Кубратом Пулєвим із Болгарії, який є регулярним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні за версією WBA.

"Я не сумніваюся, що він захоче це зробити. Можливо, не так швидко, але протягом найближчих 12 місяців – точно.

Мені дуже подобається бій із Хрговічем. Думаю, це хороший бій для Мозеса, який дасть йому змогу зробити наступний крок на світовий рівень. Але є й інші імена. Наприклад, (Агіт) Кабаєл, Майкл Хантер або Джаред Андерсон. Але ми б хотіли бій із Пулєвим, який володіє поясом WBA. Цього року Ітаума проведете поєдинок у грудні", – цитує Воррена Pro Boxing Fans.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) має зараз двох чемпіонів у надважкій вазі – Олександр Усик володіє поясом WBA Super, а Пулєв має титул WBA Regular.

