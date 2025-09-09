"Привіт, друзі, маю невеличке оновлення. На жаль, травма руки змушує мене піти на відпочинок до кінця сезону.

Мені важко було ухвалити це рішення з огляду на позитивну динаміку та високий рівень гри, який я демонстрував протягом 2025 року.

Однак, я вже раніше переживав подібне розчарування і завжди повертався сильнішим, оскільки дуже вмотивований розкрити свій потенціал на повну. Дуже дякую всім, хто підтримує мене у цій подорожі. Дуже чекаю повернення, щоб віддати всі сили на корті. До зустрічі!", – написав Джек Дрейпер у своєму Instagram.

Нагадаємо, що в листопаді має відбутися підсумковий турнір ATP, куди потраплять 8 найкращих тенісистів світу. Дрейпер, який посідає 7 місце в чинному рейтингу, мав усі шанси поїхати туди, але тепер його місце займе інший тенісист.

