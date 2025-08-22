Київський Сокіл продовжує формувати склад перед новим сезоном. Команда офіційно оголосила про перехід 22-річного нападника Данила Тищенка, який до цього два роки захищав кольори Київ Кепіталз.

У сезоні 2023/24 Тищенко став одним із найрезультативніших гравців столичної команди – закинув 16 шайб і віддав 9 результативних передач, завдавши 113 кидків по воротах. Минулого сезону він підтвердив стабільність, оформивши 15 голів та 8 асистів у регулярному чемпіонаті, а також додав 2 голи та передачу у матчах плей-офф.

Перехід Тищенка відбувається на тлі значних кадрових змін у Соколі. Раніше команду залишили захисники Павло Дворецький та Павло Таран, а також нападники Тимофій Савицький, Максим Разумов і Ілля Собченко.

