ITF W50, Пазарджик, Болгарія, ґрунт

Анастасія Соболєва (Україна, 264) – Дар'я Лодікова ("нейтральна", 410) – 6:3, 6:7(6), 6:2

Матч між другою сіяною українкою та "нейтральною" Лодіковою вийшов дуже напруженим, хоча перший сет був за Соболєвою – перемога 6:3. Проблеми почались у другій партії, де Анастасія навіть зуміла відігратись з рахунку 2:5, але поступилась на тай-брейку.

Третій сет вийшов простим – за рахунку 2:2 Соболєва взяла 4 гейми поспіль, не залишивши суперниці шансів. Матч тривав 3 години 1 хвилину. За поєдинок Анастасія 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 9 брейків, а от її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Зауважимо, що це була п'ята зустріч тенісисток – чотири з них завершились на користь українки. У півфіналі на Соболєву очікуватиме 18-річна болгарка Єлізара Янєва.

