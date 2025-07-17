Українська тенісистка Анастасія Соболєва пробилася до 1/4 фіналу турніру в Оломоуці (Чехія).

WTA 75, Оломоуц (Чехія), ґрунт, 1/8 фіналу

Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 233) – Луція Гавличкова (Чехія, WTA №948) – 6:0, 6:3

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У другому коді турніру в Оломоуці українка впевнено здолала Луцію Гавличкову, яка посідає лише 948-е місце у світовому рейтингу.

Матч тривав одну годину та 24 хвилини. За поєдинок Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 11 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Це була перша зустріч тенісисток. У чвертьфіналі турніру Соболєва зустрінеться з переможницею матчу між Петрою Седлачковою (Чехія) та Ніколою Бартунковою (Чехія, WTA №339).

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