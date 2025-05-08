ITF W75, Прага (Чехія), ґрунт, 1/8 фіналу

Прісцилла Хон (Австралія, WTA №142) – Анастасія Соболєва (Україна, WTA №225) – 2:1 (6:3, 4:6, 7:5)

Українська тенисистка взяла впевнений старт на турнірі в Празі

В битві за чвертьфінал празького ґрунтового турніру українка Анастасія Соболєва зустрічалась з Прісцилою Хон.

Перший сет австралійка впевнено виграла з рахунком 6:3 і, здавалося, закріпить свій успіх у другій партії. Але українка змогла перевернути матч, забравши другий сет – 6:4.

Вирішальна партія тривала майже годину. Соболєва змогла вирватись уперед і повести 5:3 у сеті, але потім австралійська тенісистка видала чотири поспіль ідеальні гейми, завоювавши путівку у чвертьфінал.

В 1/4 фіналу турніру Хон зустрінеться з представницею Польщі Катаржиною Кавою.

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