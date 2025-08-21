Українська тенісистка Анастасія Соболєва (WTA № 272) у кваліфікації Відкритого чемпіонату США програла у першому раунді американці Саші Вікері (WTA № 559) – 5:7, 5:7.

Остання українка залишила кваліфікацію US Open-2025 – 559-та ракетка світу створила проблеми

"US Open для мене, на жаль, закінчився. Важко трохи писати після поразок, але це життя і спорт, тому таке буває. Ба більше, я вже взялась показувати своє життя тут.

Знаю, що зіграла далеко не найкращий матч, можливо через відсутність гри останній місяць і відразу перший матч на хардовому покритті, де я ще не грала цього року. Причини розберемо з тренером обов'язково.

Попри все, дуже рада, що все-таки потрапила і мала можливість зіграти, бо такі турніри – це найвищий рівень і грати тут, це дуже круто. Обіцяю ще сьогодні посумувати трішки та повертаюсь до роботи, бо працювати є над чим.

Хочу щиро подякувати всім за підтримку. І тим, хто вдома не спав і підтримував і тим, хто вболівав на трибунах. Обіймаю всіх", – написала Соболєва у своєму Telegram-каналі.

Свьонтек не взяла трофей US Open-2025 з першої спроби – відомі чемпіони турніру у міксті та сума їхнього заробітку