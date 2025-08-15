Українська тенісистка Анастасія Соболєва (WTA № 239) стане учасницею кваліфікації US Open-2025. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

"Я зіграю в кваліфікації US Open. Дякую, всім хто переживав і рахував разом зі мною. Калькулятори можна поки відкласти, але ненадовго", – написала Соболєва.

Анастасія Соболєва посідає 239-те місце у світовому рейтингу. Згідно з останнім підрахунком, вона втратила 12 позицій.

21-річна Соболєва ще ніколи не виступала у Відкритому чемпіонаті США – ані у кваліфікації, ані в основній сітці.

