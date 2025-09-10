Українська тенісистка Анастасія Соболєва мала в середу, 10 вересня, провести зустріч 1/8 фіналу проти Ханне Вандевінкель із Бельгії, у якої третій номер посіву. Однак плани тенісисток та організаторів змагань зірвала негода.

Кривдниця Соболєвої на US Open-2025 заробляє на сайті для дорослих – є прайс за послуги

Оргкомітет турніру через дощ ухвалив рішення перенести всі зустрічі 10 вересня на четвер, 11 вересня. Саме у цей день тепер відбудеться зустріч Соболєвої із Вандевінкель.

На турнірі у Любляні також виступає українка Олександра Олійникова. На неї у другому раунді чекає поєдинок проти Теодори Костовіч.

Анастаіся Соболєва на старті турніру перемогла Крістіну Новак зі Словенії, а Олійникова виграла у ще однієї представниці Словенії Тамари Зіданшек. Обидві українки можуть зустрітися лише у фіналі турніру.

Українки на US Open-2025: Світоліна і Ко майже провалилися, Костюк врятувала рекордом