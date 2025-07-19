ITF W75, Чехія, Оломоуц. 1/2 фіналу

Габріела Лі (Бельгія, 323) – Анастасія Соболєва (Україна, 233) – 6:2, 2:1, відмова Соболєвої

Анастасія Соболєва перебувала за крок від виходу у фінал турніру – для цього треба було подолати бар'єр у вигляді бельгійки Габріели Лі, яка перебуває майже на 100 позицій нижче у рейтингу WTA. Проте, вже в першому сеті бельгійка розгромно перемогла з рахунком 6:2.

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У другому Габріела Лі вела в рахунку 2:1, після чого Соболєва відмовилась продовжувати боротьбу. Гра тривала 1 годину 2 хвилини. Раніше тенісистки між собою не зустрічались. Варто додати, що на Лі у фіналі очікуватиме переможниця матчу між Аною Софією Санчес (226, Мексика) та Теодорою Костович (371, Сербія).

Нагадаємо, що Анастасія Соболєва на турнірі в Оломоуці перемогла Саміру де Стефано, Луцію Гавличкову та Петру Седлачкову, аби дістатись до півфіналу.

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