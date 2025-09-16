Анастасія Соболєва розпочала виступи на турнірі WTA 50 у Пазарджику.

WTA 50 Пазарджик (Болгарія), ґрунт, 1/16 фіналу

Меліса Ерджан (Австралія, WTA № 549) – Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 264) – 6:3, 5:7, 2:6

21-річна Анастасія Соболєва зустріч першого раунду турніру WTA 50 у Пазарджику (Болгарія) проти представниці Австралії Меліси Ерджан розпочала невпевнено. У першому сеті вона вела у рахунку 2:0, а далі віддала ініціативу суперниці та поступилася 3:6.

У другому сеті Ерджан продовжила діяти потужно та отримала солідну перевагу з двома брейками – 4:2. Однак Анастасія у ключовий момент забрала гейм австралійки, вийшла вперед 5:4 та з невеликими труднощами загальний результат зрівняла.

Вирішальний сет пройшов під повним контролем Соболєвої, яка з двома брейками перемогла 6:2 та здобула путівку до другого раунду.

В 1/8 фіналу на Анастасію Соболєву чекає так звана "нейтральна" росіянка Дарія Лодікова (WTA № 410).

