Анастасія Соболєва та Олександра Олійникова розпочали свої виступи на турнірі ITF W75 в Нідерландах.

ITF W75, Гаага (Нідерланди), ґрунт, жінки, 1/16 фіналу

Тайра Катеріна Грант (Італія, WTA № 280) – Олександра Олійникова (України, WTA № 193) – 0:2 (4:6, 1:6)

Анастасія Соболєва (Україна, WTA № 234) – Настасья Шунк (Німеччина, WTA № 281) – 1:2 (4:6, 6:3, 2:6)

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Українка Олександра Олійникова перемогла 17-річну італійку Тайру Катеріну Грант в 1/16 фіналу ґрунтового турніру в Гаазі. Наша тенісистка поралася з суперницею за 1 годину 15 хвилин.

В першому сеті представниця Італії нав'язала серйозну боротьбу Олійниковій, але Олександра таки змогла взяти гору в партії – 6:4 з сет-пойнтом на подачі суперниці. На другий сет сил у Грант вже не залишилося – Олійникова оформила вихід у 1/8 турніру, закривши матч з рахунком 6:1 в другому сеті.

Наступною суперницею Олійникової стане переможниця нідерландського протистояння Лус Ебелінг (WTA № 639) – Сара ван Емст (WTA № 670).

А ось в Анастасії Соболєвої видався набагато важчий матч. Українка програла перший сет (4:6) Настасьї Шунк, але відігралася у другому (6:3), зберігши надії на камбек.

Проте вже в третій партії німкеня виявилася сильнішою і дотисла нашу тенісистку – 6:2 на користь Шунк з матч-пойнтом на подачі українки.

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