Під час подкасту Джея Шетті Соболенко поставили п'ять коротких запитань, останнє з яких є одним і тим самим на кожному шоу. "Якби ви могли запровадити один закон, якого люди мали б дотримуватися, який би це був?"

Українська федерація гімнастики розглядає бойкот змагань через допуск російських спортсменів на міжнародні турніри

Перша ракетка світу відверто здивувала своєю відповіддю: "Я б хотіла, щоб усе вирішувалося шляхом розмови. Без воєн чи конфліктів. Сядьте, розмовляйте, розв'язуйте свої проблеми. Не виходьте з кімнати, поки не досягнете згоди. Це врятувало б багато життів", – цитує Соболенко Onet.

Варто зауважити, що це фактично перше публічне висловлювання білоруски щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. Раніше вона обмежувалась відповіддю "без коментарів", лише одного разу порушивши тишу, сказавши, що "жоден із білоруських спортсменів не підтримує війну".

Російська "нейтральна" фехтувальниця одягнула футболку з Путіним – вона досі бере участь в міжнародних змаганнях (ВІДЕО)