"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Соболенко завершила участь на турнірі WTA 1000 в Цинциннаті, програвши у двох сетах казашці Єлені Рибакіній.

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/4 фіналу

Аріна Соболенко ("нейтральна", 1) – Єлена Рибакіна (Казахстан, 10) – 0:2 (1:6, 4:6)

Перша ракетка світу, Аріна Соболенко, несподівано не змогла вийти у півфінал тисячника у американському Цинциннаті. Щоправда, в суперницях була Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан, – 10-та в рейтингу WTA.

Перший сет завершився справжнім провалом для Соболенко, яка змогла виграти лише один гейм – 1:6. У другому сеті "нейтральна" активізувалась та спробувала повернутись у гру, але Рибакіна дотиснула суперницю, вигравши з рахунком 6:4.

Варто додати, що казашка виконала 11 ейсів і жодного разу не втратила свою подачу. Гра тривала 1 годину 16 хвилин. У півфіналі тисячника у Цинциннаті Рибакіна зустрінеться з третьою ракеткою світового рейтингу, Ігою Свьонтек.

