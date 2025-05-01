Соболенко влаштувала безславну виставу в матчі проти Костюк – українка красномовно відреагувала
Чвертьфінал WTA 1000 між Мартою Костюк та Аріною Соболенко запам'ятався дивною поведінкою білоруски, яка відмовилась подавати м'яч через дощ.
Під час матчу між Аріною Соболенко та Мартою Костюк розпочався дощ. Саме це і спричинило ганебний інцидент: білоруска спочатку поскаржилась на погодні умови, а потім відмовилась подавати попри те, що суддя наполягав на продовженні гри.
Світоліна зізналась, як готуватиметься до матчу з Соболенко – перша ракетка світу вже вибила іншу українку
Втім, Соболенко на власний розсуд вирішила зупинити гру, тоді як арбітри нічого не зробили. Не лише Костюк була у шоці – глядачі також обурились через поведінку "нейтральної" спортсменки, а також через її вседозволеність. Після паузи Соболенко ще й отримала право повторити першу подачу (яку вона зробила невдало, після чого і зробила цю паузу), що дало їй додаткову перевагу.
Марта також обурилась через цей вчинок, однак пізніше заспокоїлась, ще й знайшовши, як підколоти суперницю. "Вона ніколи не виграє премію за спортивну поведінку", – звернулась Костюк до своєї команди.
Костюк зупинилась за крок від півфіналу WTA 1000 у Мадриді, програвши 1-й ракетці світу – за українку мститиме Світоліна