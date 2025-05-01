Під час матчу між Аріною Соболенко та Мартою Костюк розпочався дощ. Саме це і спричинило ганебний інцидент: білоруска спочатку поскаржилась на погодні умови, а потім відмовилась подавати попри те, що суддя наполягав на продовженні гри.

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Втім, Соболенко на власний розсуд вирішила зупинити гру, тоді як арбітри нічого не зробили. Не лише Костюк була у шоці – глядачі також обурились через поведінку "нейтральної" спортсменки, а також через її вседозволеність. Після паузи Соболенко ще й отримала право повторити першу подачу (яку вона зробила невдало, після чого і зробила цю паузу), що дало їй додаткову перевагу.

Марта також обурилась через цей вчинок, однак пізніше заспокоїлась, ще й знайшовши, як підколоти суперницю. "Вона ніколи не виграє премію за спортивну поведінку", – звернулась Костюк до своєї команди.

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