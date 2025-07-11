10 липня американська тенісистка Аманда Анісімова (WTA №12) перемогла першу ракетку світу Аріну Соболенко в півфіналі Вімблдону-2025 – 6:4, 4:6, 6:4.

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В одному з геймів Анісімова виграла очко після того, як м'яч зачепив трос та змінив напрямок на її користь. Під час переходу тенісисток Соболенко звернулася до Аманди зі словами: "Чому ти не вибачилася?"

At what point does the tennis community call out Sabalenka for her behavior? Here she is bullying Anisimova for not saying sorry for a net cord point. Let’s not forget her rudeness to Coco Gauff. #wimbledon #tennis pic.twitter.com/IPvlFXou2O — Tim Tyrrell (@TimTyrrellNY) July 10, 2025

До слова, у фіналі Вімблдону Аманда Анісімова зустрінеться з польською тенісисткою Ігою Свьонтек (WTA № 8), яка у півфіналі впевнено обіграла Белінду Бенчич – 2:6, 0:6.

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