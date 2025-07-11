Соболенко наїхала на Анісімову під час півфіналу Вімблдону – ВІДЕО
Білоруська тенісиска Аріна Соболенко (WTA №1) нервово відреагувала на дії суперниці під час 1/2 фіналу Вімблдону.
10 липня американська тенісистка Аманда Анісімова (WTA №12) перемогла першу ракетку світу Аріну Соболенко в півфіналі Вімблдону-2025 – 6:4, 4:6, 6:4.
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В одному з геймів Анісімова виграла очко після того, як м'яч зачепив трос та змінив напрямок на її користь. Під час переходу тенісисток Соболенко звернулася до Аманди зі словами: "Чому ти не вибачилася?"
До слова, у фіналі Вімблдону Аманда Анісімова зустрінеться з польською тенісисткою Ігою Свьонтек (WTA № 8), яка у півфіналі впевнено обіграла Белінду Бенчич – 2:6, 0:6.
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