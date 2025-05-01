У матчі між Мартою Костюк та Аріною Соболенко стався ганебний епізод. Білоруска на тай-брейку другого сету не влучила свою подачу, після чого попросила про перерву через дощ. Хоча суддя наполягала на тому, що матч мав продовжуватись, Соболенко відмовилась подавати, а після поновлення гри отримала право на повторення першої подачі.

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"Боже мій... Подавати під дощем було неможливо. Я спробувала виконати першу подачу, але зрозуміла, що не можу продовжувати – вода заливала очі. Це було неможливо. Я знала, що якщо продовжу, то точно зроблю подвійну помилку, а мені цього не хотілося. Так що я вирішила, що грати далі не можна. І рада, що зробила це", – наводить слова Соболенко ВТУ.

Нагадаємо, білоруска в підсумку перемогла Марту Костюк та вийшла до півфіналу WTA 1000, де на неї чекає Еліна Світоліна. Матч відбудеться вже сьогодні, о 22:30 за київським часом.

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