Відомий американський репер Снуп Догг звернувся до Олександра Усика після його поєдинку з Даніелем Дюбуа.

Нещодавно в мережі з’явилося відео, на якому культовий репер Снуп Догг особисто привітав з перемогою абсолютного чемпіона хевівейту Олександра Усика. Легендарний виконавець навіть жартома запропонував Усику свою сигару.

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"Вітаю, чоловіче. Круто. Ти просто вибив із нього все лайно. Мені це подобається. Ти надер йому його й****ну дупу, як я і думав. Я знав, що ти це зробиш. Дякую тобі, чемпе.

Я хочу тобі це віддати (показує сигару – прим.) – ти це заслужив. Це мій братан. Це наш братан", – сказав Снуп Догг.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

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