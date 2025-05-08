Снукер може стати олімпійським видом спорту – відомо, коли це станеться
Перемога Чжао Сіньтуна на чемпіонаті світу 2025 може наблизити снукер до олімпійського визнання.
Голова Всесвітньої асоціації професійного більярду та снукеру (WPBSA) Джейсон Фергюсон заявив про те, що перемога представника Китаю Чжао Сіньтуна на чемпіонаті світу створює можливість для появи снукеру в програмі майбутніх Олімпіад.
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Фергюсон упевнений, що успіх Сіньтуна дасть імпульс для розвитку снукера не тільки в Азії, а й у світі, а також підвищить його шанси на включення до програми Брісбена-2032.
"Ми ведемо перемовини з усіма організаціями. У цьому задіяно багато політики, але з огляду на масштаби снукеру і важливість Китаю для МОК (Міжнародного олімпійського комітету), то хтось повинен поглянути на це і сказати: "Настав час снукеру".
Якщо говорити реалістично, Австралія є метою", – цитує Джейсона Фергюсона BBC.
Раніше вже робилися спроби щодо включення снукеру в програму Ігор 2020 року в Токіо і 2024-го в Парижі, але вони зазнали невдачі.
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