Голова Всесвітньої асоціації професійного більярду та снукеру (WPBSA) Джейсон Фергюсон заявив про те, що перемога представника Китаю Чжао Сіньтуна на чемпіонаті світу створює можливість для появи снукеру в програмі майбутніх Олімпіад.

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Фергюсон упевнений, що успіх Сіньтуна дасть імпульс для розвитку снукера не тільки в Азії, а й у світі, а також підвищить його шанси на включення до програми Брісбена-2032.

"Ми ведемо перемовини з усіма організаціями. У цьому задіяно багато політики, але з огляду на масштаби снукеру і важливість Китаю для МОК (Міжнародного олімпійського комітету), то хтось повинен поглянути на це і сказати: "Настав час снукеру".

Якщо говорити реалістично, Австралія є метою", – цитує Джейсона Фергюсона BBC.

Раніше вже робилися спроби щодо включення снукеру в програму Ігор 2020 року в Токіо і 2024-го в Парижі, але вони зазнали невдачі.

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